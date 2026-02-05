Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), insan hakları temelli faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerini desteklemek amacıyla yeni bir program başlattı. Başvurular 31 Mart 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönelik 'İnsan Hakları Temelli Faaliyet Yürüten Sivil Toplum Örgütleri İçin Destek Programı'na başvurular sürüyor.

31 Mart 2026 tarihine kadar başvuruları almaya devam edecek olan destek programı, insan hakları temelli faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmelerine, kurumsal dayanıklılıklarını artırmalarına ve kendi öncelikleri doğrultusunda yeni projeler geliştirebilmelerine katkı sağlamayı hedefledi.

Program kapsamında, örgütlerin mevcut insan hakları çalışmalarının sürdürülmesi, yeni projeler geliştirilmesi ve sabit kurumsal giderlerinin karşılanması desteklenecek.

Bu kapsamda taban merkezli Bölgesel Dayanışma ve İşbirliği Grupları kurulacak.

Programa başvurular 31 Mart 2026, saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz