İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin son iki haftada 31 ilde düzenlediği FETÖ operasyonlarında 56 kişinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 'Devletimizin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1984517817748553842

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, yakalanan şüphelilerin; FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 'Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.