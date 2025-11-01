Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan görevden alınırken bir çok yeni atama yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlara göre, bazı kurumlarda görevden alma ve yeni atamalar yapıldı.

Buna göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan görevden alındı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Uygar Keskin atandı.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik atandı.