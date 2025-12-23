İZSU, kış yağışları öncesi İzmir genelinde 12 ilçede binlerce yağmur suyu ızgarasını temizleyerek altyapıyı ani ve şiddetli yağışlara karşı güçlendirdi. İZSU'dan 'Izgaralar çöp değil, altyapının nefesidir' şeklinde uyarı yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yaklaşık iki ay süren yoğun çalışmalar kapsamında İzmir genelinde 12 ilçede, 220 mahallede yağmur suyu ızgaralarını tek tek temizledi. Çalışmalar süresince zamanla ızgaralarda biriken toprak, yaprak, çöp ve benzeri atıklar temizlenerek yağmur sularının altyapı sistemine sağlıklı biçimde ulaşması sağlandı. Bu kapsamda 49 bin 362 tekli ızgara ile 93 bin 635 metre uzunluğundaki sıra ızgara temizlenerek, ani ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkın riski azaltıldı.

IZGARALAR ÇÖPLÜK DEĞİL

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluk alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan İnşaat Teknikeri Ali Eren Soylu, yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasının en önemli nedenlerinden birinin ızgaralara atılan sigara, ıslak mendil, plastik ve çeşitli evsel atıklar olduğunu söyledi. Yağmur suyu ızgaralarının altyapı sisteminin sağlıklı çalışması açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Soylu,

'Izgaralara atılan atıklar altyapı sisteminin işleyişini olumsuz etkiliyor. Yağmur suyu ızgaraları çöplük değildir, altyapının nefesidir. Bu durum özellikle ani ve yoğun yağışlarda su birikintilerine ve taşkınlara neden olabiliyor. Ekiplerimiz düzenli temizlik yapıyor ancak kalıcı çözüm için vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor' dedi.

MERKEZ İLÇELERDE YOĞUN MESAİ

İZSU ekipleri, yoğun yapılaşmanın bulunduğu ve yağışlarda su baskını riski taşıyan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Karşıyaka'da 14 bin 351 tekli ızgara ve 10 bin 209 metre sıra ızgara, Bornova'da 9 bin 596 tekli ızgara ve 17 bin 877 metre sıra ızgara, Bayraklı'da 5 bin 145 tekli ızgara ve 19 bin 700 metre sıra ızgara temizlendi. Konak'ta 57 mahallede 4 bin 405 tekli ızgara ve 10 bin 108 metre, Buca'da 19 mahallede 3 bin 866 tekli ızgara ve 9 bin 601 metre sıra ızgara, Balçova'da 7 mahallede bin 324 tekli ızgara ve 12 bin 634 metre sıra ızgara çalışması yapıldı. Güzelbahçe'de 7 mahallede 2 bin 534 tekli ızgara, Narlıdere'de 9 mahallede 978 tekli ızgara ve bin 774 metre sıra ızgara, Gaziemir'de 7 mahallede 150 tekli ızgara ve 350 metre sıra ızgara, Karabağlar'da 13 mahallede 4 bin 5 tekli ızgara ve bin 140 metre sıra ızgara, Çiğli'de 22 mahallede 3 bin 259 tekli ızgara ve 10 bin 242 metre sıra ızgara, Kemalpaşa'da ise 727 tekli ızgara temizlenerek taşkın riskinin azaltılması hedeflendi.