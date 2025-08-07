İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş’te yaşanan su taşkınlarını önlemek ve ilçeyi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturmak için 200 milyon liralık yatırım yapıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş ilçesinin altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek için çalışmalara başladı.

200 milyon liralık yatırımla Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde yürütülen yağmur suyu hattı imalatı ile taşkın sorunu çözülecek, eskiyen içme suyu hatları yenilenerek ilçe merkezi kesintisiz, temiz ve güvenli içme suyuna kavuşacak. Çalışmalar 2026 yılının başlarında tamamlanacak.

EŞ ZAMANLI İKİ DEV YATIRIM

Ödemiş’in geleceğine yapılan iki önemli yatırımı eş zamanda yürüttüklerini belirten İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı, “Yeni yağmursuyu hattı imalatları ile kanalizasyon hatlarından yağmursularını ayrıştırıyoruz. Diğer yandan yıllar önce döşenmiş, artık ömrünü tamamlamış olan mevcut içme suyu borularını sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştiriyoruz. Ödemiş’te özellikle Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde, yağmur suyu hatlarının kanalizasyon sistemiyle birleşik çalışması nedeniyle yoğun yağışlarda taşkınlar yaşanıyor, yollar su altında kalıyordu. 4 bin 850 metre yeni yağmur suyu hattı, 420 metre sıra ızgara ve 485 tekli ızgara imalatı yapıyoruz. Yağmur sularını güvenli bir şekilde toplayarak tahliye edecek bu sistem sayesinde hem taşkınlar sona erecek hem de kanalizasyon hatlarının yükü hafifleyecek” diye konuştu.

İlçeye 8 bin 600 metrelik yeni isale hattı döşeyeceklerini kaydeden Yapıcı, eski şebekeden kaynaklı yaşanan patlaklar, kaçaklar ve su kesintilerinin sona ereceğini söyledi. Yapıcı, İZSU Genel Müdürlüğü olarak yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.