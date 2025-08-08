Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik ilçesine kazandırılan Muhtar Hasan Terzi Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yeniden yeşil kimliğini kazanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi’ne kazandırdığı Muhtar Hasan Terzi Parkı’nı vatandaşların hizmetine sundu. Toplam 2200 metrekarelik alana sahip olan park, ıhlamur ağaçları, mevsimlik çiçekleri ve yeşil alanlarıyla mahalle halkının nefes alabileceği bir alan oldu. Piknik masaları, banklar ve aydınlatma direkleriyle donatılan parkta, çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği oyun alanı da unutulmadı.

Orhaniye Mahallesi’nin hafızasında derin izler bırakmış olan eski muhtarlardan Hasan Terzi’nin adını taşıyan parkın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vefanın ne demek olduğunu gösteren bir tören olduğunu söyledi. Kendi babasının da iki dönem muhtarlık yaptığını hatırlatan Başkan Bozbey, “Muhtarların, bulundukları bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çaba gösterdiğini yakından bilen birisiyim. Orhaniye Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet eden Hasan Terzi’yi de rahmetle anıyorum. O insanları anmak, hatırlamak, vefa göstermek son derece kıymetlidir. Ardımızda hoş bir seda bırakmak önemlidir” dedi.

Bursa’daki her köyün, mahallenin ve ilçenin sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Bizler sorunlara çözüm üreten, muhtarlardan ve halkımızdan aldığımız geri dönüşleri proje haline getiren bir anlayışa sahibiz. Katılımcılığı önemsiyoruz. Eşit hizmet anlayışına inanıyoruz. Diğer mahallelerimizin taleplerini de adım adım gerçekleştireceğiz. Kırsala sahip çıkmak zorundayız. İnsanımızın mutlu olması, gülümsemesi için çalışıyoruz. Güzel bir hizmet yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

Orhaniye Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet eden Hasan Terzi’nin adının parkta yaşatılacağını ifade eden Başkan Bozbey, “Nakış nakış işlediğimiz parkımızı, artık Orhaniye halkına emanet ediyoruz. Kadınların bu parka daha fazla sahip çıkacağına inanıyoruz. Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Orhaniye halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, Muhtar Hasan Terzi’nin adını yaşatacak olan parkı mahalleye kazandıran Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Orhaniye Mahallesi Muhtarı Mehmet Duman, 1984-1999 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Terzi’nin anısının yaşatılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Hasan Terzi’nin 1986 yılında yaptırdığı içme suyu şebeke hattının da Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 yıl sonra yenilendiğini söyleyen Duman, hizmet ve desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.