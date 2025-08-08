Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YKS tercih sürecinde üniversite hayali kuran gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Atatürk Bulvarı AKM önünde kurulan tercih danışmanlığı standı, yoğun ilgi görüyor. Şimdiye kadar 500’ü aşkın öğrenciye birebir rehberlik desteği sağlanan danışmanlık noktası, 13 Ağustos’a kadar hizmet sunmaya devam edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatlarının en önemli kararını vermeye hazırlanan gençlere yol göstererek yalnızca bir tercih değil; sağlam bir gelecek inşa etmeleri için destek oluyor.

30 Temmuz–13 Ağustos tarihleri arasında her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında açık olan danışmanlık standında, alanında uzman rehber öğretmenler görev yapıyor. Öğrenciler sınav puanları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda detaylı bilgilendirme alarak, üniversite ve bölüm tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabiliyor.

Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan Eslem Uçarcı, “Aklımda çok fazla fikir yoktu, araştırmama rağmen seçenekler konusunda kararsız kalmıştım. Ancak buraya geldiğimde, puan sıralamama göre daha iyi bölümlerin de olduğunu fark ettim. Böyle birebir danışmanlık hizmetinin sunulması gerçekten çok güzel çünkü birçok insan tek başına doğru yönelimi bulmakta zorlanabiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Tercih hizmeti alan 19 yaşındaki Nazire Tanyel, “Belediyemizin bu hizmeti çok güzel, biz de gururla geldik. Bir ablamızın yönlendirmesiyle buradayız. Bize bir liste çıkarıldı, o listeye göre araştırıp tercih yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Tercih dönemi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren kritik bir süreçtir. Onlara en doğru rehberliği sunmak, doğru yönlendirmelerle destek olmak bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yalnızca eğitimde değil, hayatın her alanında yanlarında olmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.