Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa İznik Barajı projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Gövdesi Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde inşa edilen ve temelden 105,90 metre yüksekliğe sahip olacak baraj, bölge tarımı, içme suyu temini ve enerji üretimi için büyük önem taşıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İznik Barajı’nda derivasyon-dipsavak tüneli ve dolusavak yaklaşım kanalı imalatlarının devam ettiğini belirterek, projenin hız kesmeden ilerlediğini vurguladı. Barajın, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasını değerlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

61 BİN DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYLA TANIŞACAK

İznik Barajı, 61 bin dekar tarım arazisine sulama suyu sağlayarak bölge tarımını canlandıracak. Balta, “Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak arazilerde sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Çiftçilerimiz sulu tarımla farklı ürünler yetiştirme imkânı bulacak” dedi.

Sulama suyu, İznik merkez ile Elbeyli, Ömerli, Orhaniye, İnikli, Çakurca, Boyalıca, Dırazali, Çamdibi, Hocaköy, Çiçekli ve Dereköy mahallelerindeki tarım arazilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak.

2070 YILINA KADAR İÇME SUYU GÜVENCESİ

Baraj, yıllık 6 milyon m³ içme suyu temin ederek İznik ilçesi ve çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, sanayi için kullanma suyu temini ve taşkın risklerine karşı koruma sağlanacak.

YILLIK 9,27 GWH ELEKTRİK ÜRETİMİ

Proje kapsamında 4 MW kurulu güce sahip bir hidroelektrik santrali (HES) inşa edilecek. Baraj tamamlandığında yıllık 9,27 GWh elektrik enerjisi üretilecek, böylece bölgenin enerji ihtiyacına da katkı sağlanacak.DSİ, İznik Barajı ile tarımda verimliliği artırmayı, içme suyu güvenliğini sağlamayı ve sürdürülebilir enerji üretimini hedeflerken, bölge ekonomisine ve halkına büyük katkılar sunmayı amaçlıyor.