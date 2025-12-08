İzmit Belediyesi, her ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazilerini ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını ifade etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Kıbrıs Gazisi aileler ziyaret edildi. Gerçekleştirilen anlamlı programda Kıbrıs Gazisi Muzaffer Genç, Kıbrıs Gazisi Halil Yıldırım, Kıbrıs Gazisi Kemal Karakaya evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Kıbrıs Gazisi ailelerine yapılan ziyarete İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ile Şehit ve Gazi Birimi Sorumlusu Merve Gökduman katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette İzmit Belediyesinin şehit ve gazi yakınlarına yönelik ayni ve nakdi yardımlar, evde temizlik ve bakım hizmetleri, belediyeye bağlı birimlerde sağlanan öncelikler, hastane randevularına ücretsiz ulaşım hizmetlerinin yanı sıra birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek, ailelere Ayyıldız baskılı Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, ailelerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.