Manisa BŞB Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar muhtarlarıyla buluştu. 10 yıllık ihmali gidereceklerini, yağmur suyu projelerini yeniden başlattıklarını açıkladı. 300-400 milyon liralık üst geçit projesi ihalesi yazın başlıyor. Çarşıya otopark ve kültür merkezi planları var.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek ilçeye yönelik yeni dönem projelerini paylaştı. Altyapıdan üst geçit yatırımına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Dutlulu, 'Akhisar'ın ne sorunu varsa çözmek için tüm gayretimizle çalışacağız' dedi.

Toplantıya, Ekrem Kayserili, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve belediye yöneticileri de katıldı.

'AKHİSAR HAK ETTİĞİ YATIRIMI ALACAK'

Göreve başladığı günden bu yana ilçeleri tek tek ziyaret ettiğini belirten Dutlulu, Akhisar'ın son 10 yılda yeterli yatırımı alamadığını savundu.

'Seçimden sonra Akhisar'ın Büyükşehir'den hak ettiği hizmetleri alacağını söylemiştim. 10 yıllık ihmal edilmişliğe son veriyoruz. Ayrımcılık yapmadan Manisa'nın her noktasına hizmet götüreceğiz' ifadelerini kullandı. Özellikle Efendi ve Atatürk mahallelerinde her yağışta yaşanan su baskınlarına dikkat çeken Dutlulu, 2012'den bu yana bekleyen yağmur suyu hattı projelerini yeniden hayata geçirdiklerini açıkladı.

Geçmiş dönemde maliyet gerekçesiyle uygulanmadığını belirttiği projeleri raflardan indirdiklerini söyleyen Dutlulu, altyapı tamamlanmadan üstyapı yatırımı yapılmasının kalıcı çözüm üretmeyeceğini vurguladı.

400 MİLYON LİRALIK ÜST GEÇİT PROJESİ

Akhisar girişinde trafik sorununu azaltacak üst geçit projesinin ihale sürecinin başladığını açıklayan Dutlulu, yaz başında inşaat ihalesine çıkılacağını belirtti. Yaklaşık 300-400 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilecek yatırımın, Akhisar tarihinin en büyük belediye projesi olacağını söyledi. Ayrıca çarşı merkezini canlandıracak modern katlı otopark ve mevcut otogarın taşınmasının ardından boşalacak alana yapılacak kültür merkezi projelerinin de planlandığını ifade etti.

Toplantının sonunda söz alan Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, mahalle muhtarlarına sağlanan yakıt desteği ve çözüm odaklı yaklaşım nedeniyle Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti.