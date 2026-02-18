TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21'inci toplantısında kabul edilen taslak rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda rapor, 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

Raporun ekinde yer alan siyasi partilerin tutum belgelerinin konuya ilişkin görüşleri ayrıntılı biçimde ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, ortaya çıkan metnin tek bir partinin değil tüm partilerin uzlaşısıyla hazırlandığını vurguladı.

'Yaptığımız müzakereler sonucu ortaya çıkan bu rapor, bir partinin ya da birkaç partinin değil, bütün partilerin uzlaşarak ortaya çıkarmış olduğu bir rapordur. Bundan sonraki süreçlerde inşallah bu raporda dile getirilen hususların uygulanması mümkün olur.' ifadelerini kullanan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarını 'tam manasıyla bir demokrasi örneği' olarak nitelendirdi. İlk taslaklarda partiler arasında ortak ifadelerin neredeyse bulunmadığını dile getiren Kurtulmuş, yürütülen müzakereler ve arka kapı diplomasisiyle ortak zemine ulaşıldığını söyledi.

'KOMİSYON GÖREVİNİ BAŞARIYLA YAPTI'

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, uzlaşının önemine dikkat çekerek, '47 kişi 'Evet' dedi, daha ne olsun? Komisyon görevini başarıyla yaptı.' dedi.

Raporun TBMM Başkanlığı'na sunulacağını belirten Kurtulmuş, bundan sonraki aşamada siyasi partilerin rapordaki öneriler doğrultusunda kanun teklifleri hazırlamasının önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Hazırlanacak tekliflerin Genel Kurul'da yasalaşmasının kolay olması temennisinde bulundu.

Öte yandan yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini de ileten Kurtulmuş, Ramazan'ın barış ve esenlik havasının Türkiye'de meselelerin çözümüne katkı sunmasını temenni etti. Komisyon üyelerine 10 Mart Salı akşamı Meclis'te ortak bir iftar programı düzenleme teklifinde bulunan Kurtulmuş, çalışmalar süresince oluşan diyaloğun ve karşılıklı hukukun önemine vurgu yaptı.

Kurtulmuş ayrıca, 21'inci toplantının tutanaklarının da raporun sonuna ekleneceğini bildirdi.