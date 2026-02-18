Ayvalık'ta lodosun etkisiyle Cunda girişinde Kratos Spor Kulübü'nün bulunduğu bölgede çardaklar yıkıldı, iskele ve tekneler zarar gördü. Kulüp üyeleri temizlik çalışması yaptı, yıkıntılar belediye ekiplerine teslim edildi. Belediye, Kratos Spor Kulübü'ne teşekkür etti.

BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'ta geçtiğimiz hafta sonu etkili olan lodos ve deniz seviyesindeki yükselme, Cunda (Alibey) Adası girişinde hasara yol açtı. Kratos Spor Kulübü'nün de bulunduğu bölgede çardaklar yıkıldı, iskele zarar gördü, kürek tekneleri kırıldı.

Havanın sakinleşmesinin ardından kulüp üyeleri bir araya gelerek alanda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplanan yıkıntılar, kulüp yetkililerinin Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçmesi üzerine çöp taksiye teslim edildi.

Ayvalık Belediyesi yetkilileri, temizlik çalışmalarında dayanışma gösteren Kratos Spor Kulübü Başkanı Ersin Şenkaya ve kulüp üyelerine destekleri nedeniyle teşekkür etti.