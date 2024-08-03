İzmit Turgut Mahallesi’nde yer alan açık spor sahasının üstünün kapatılması için çalışmalar sürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni spor alanları kazandırırken mevcut spor alanlarının bakım ve onarım işlerine devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Turgut Mahallesi’ndeki sahanın çelik çatı imalatlarına devam ediliyor.

KOLON DEMİRLERİ

Büyükşehir, İzmit Turgut Mahallesi’nde yer alan açık spor sahasındaki çalışmalarını sürdürüyor. Sporcuların kötü hava şartlarından etkilenmeden kullanabilmeleri amacıyla sahanın üstü çelik konstrüksiyonla kapatılıyor. Atölyede üretimi yapılan 13 adet kolon demiri saha üzerine monte edildi. Çalışmalar tamamlandığında saha brandayla kapatılacak.