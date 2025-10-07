Bunlar da ilginizi çekebilir

Yıkımın ardından alanda yapılan temizlik çalışmaları kapsamında yaklaşık 150 ton hafriyat kaldırıldı.

Belediye encümen kararı gereği Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak'ta bulunan metruk bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde güvenliği tehdit eden metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak'ta tehlike arz eden bina, İzmit Belediyesi encümen kararıyla yıkılarak bölge güvenli hale getirildi.

