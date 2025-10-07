Ankara'da Keçiören'in yıllardır ihmal edilen altyapı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşuyor. İlçede ihtiyaç duyulan altyapı yenileme çalışmaları, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın girişimleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki altyapı yatırımları sayesinde yarım asırlık eski hatlar yenilenirken, sel ve su taşkınları tarihe karışıyor. Keçiören'de yıllardır süregelen altyapı sorunlarından nihayet kurtuluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın göreve geldiği ilk günden itibaren öncelikli sorun olarak belirlediği altyapı problemleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hummalı çalışmalarla çözüme kavuşturuluyor.

Yapılan fizibilite çalışmalarıyla ilçenin adeta röntgeni çekilirken, 40 yıldır kronikleşen sorunları ortadan kaldıracak geniş çaplı altyapı çalışmaları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda eski, yetersiz ve hasar görmüş içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları baştan sona yenileniyor. Böylece Keçiören, modern standartlara uygun, güvenli bir altyapıya kavuşuyor.

Yeni altyapı çalışmaları, yalnızca bugünün değil gelecekteki nüfus artışı ve şehirleşme ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlandı. ABB ekiplerince sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Keçiören'in yıllardır ihmal edilen altyapı sorununa kalıcı çözüm sunmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, göreve geldikleri günden bu yana Keçiören'in en önemli sorunu olan altyapıyı öncelikleri yaptıklarını belirterek, 'İlçemizin 40 yılı aşkın süredir devam eden kronik altyapı problemlerinin çözümü için taleplerimizi ilettik, Büyükşehir Belediyemiz de gerekli çalışmaları başlattı. Yaptığımız fizibilite çalışmalarında tüm sorunları tespit ettik ve hummalı bir çalışmayla eski, yetersiz ve hasarlı hatları yeniliyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, belediyecilikte altyapı çalışmaları çoğu zaman görünmediği için ikinci plana atılır, siyaset gereği daha çok göze çarpan işler tercih edilir. Biz bu anlayışta değiliz. Keçiören'in hangi sorunu varsa, altyapıysa altyapı, üstyapıysa üstyapı hepsiyle aynı kararlılıkla ilgileniyoruz. Bu çalışmalar yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekteki nüfus artışını ve şehirleşmeyi de karşılayacak şekilde planlandı. Hedefimiz, Keçiören'i modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmektir. Kısa sürede tamamlanacak bu proje ile hemşehrilerimizin yıllardır beklediği altyapı hizmetini onlara kazandırmış olacağız' diye konuştu.