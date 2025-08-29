Kocaeli İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleri kapsamında Tüysüzler Mahallesi’ndeki talepleri yerinde dinleyerek çalışmaları inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Tüysüzler Mahallesi ile devam etti. İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Erdem Arcan, Celal Hülür, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç, Ali Filiz ve birim müdürleri, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek yerinde incelemelerde bulundu. Heyete Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın eşlik etti.

“VATANDAŞIN TALEPLERİNİ MERKEZE KOYUYORUZ”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, “Tüysüzler Mahallesi’ne İzmit Belediyesi olarak sevgilerimizi iletiyoruz. Muhtarımız, esnaflarımız ve mahalleliyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle sokakları dolaşacağız. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşın taleplerini merkeze koyuyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla PR birimimiz sürekli telefon başında vatandaşların istek ve taleplerini not alıyor.

“İYİ İŞLER ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK”

Çınar ekibimiz de yerinde dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mahalle gezisi kapsamında Tüysüzler Mahallesi’nde muhtarımızla iyi işler çıkarmaya çalıştık. 16 sokağımızın 12 tanesini asfaltladık. Önümüzdeki günlerde diğer dört sokağı da tamamlayacağız. Tüysüzler Mahallesi Kreşi, Canan Dağdeviren’in ismini taşıyor. Önemli bir bilim kadınının adını verdiğimiz bu kreşte çocuklar kaliteli ve prestijli bir eğitim alıyor. Herkes çok memnun” dedi.

“KADIN MUHTARIN OLDUĞU YER FARKLI OLUYOR”

Başkan Yardımcısı Celal Hülür ise,” Songül Muhtar’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mahalle tertemiz. Kadın muhtarın olduğu yer farklı oluyor. Muhtarımız özverili çalıştığını hissettiriyor. Bizler de muhtarımızın parklar, temizlik, sokak ve diğer sorunlarla ilgili taleplerini dinleyeceğiz. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletiyoruz” diye konuştu.

MUHTAR YALÇIN’DAN TEŞEKKÜR

Son olarak Mahalle Muhtarı Songül Yalçın ise, “Müdürlerimizle devamlı irtibat halindeyiz. Bu benim başarım değil, Fatma Başkan’ın, müdürlerin ve emekçilerin başarısıdır. İhtiyaçlarımızı belediyemizle beraber gideriyoruz. Teşekkür ediyoruz” dedi.