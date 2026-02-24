İzmit Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu mahalle iftarlarıyla kentin dört bir yanına taşırken, ilk halk iftarı Ayazma Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini kentin dört bir yanında yaşatıyor. Farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, ilk mahalle iftarını Ayazma Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanında gerçekleştirdi.

İftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Gürsoy, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'RAMAZAN, BEREKET VE HUZUR AYI'

İftar programında konuşan Fatma Başkan, 'Ne güzel bu sene de sizinle aynı sofralarda buluşmak nasip oldu. Rabbim tekrarını nasip etsin. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Ramazan, bereket ve huzur ayı. Sofralarınıza bereket diliyorum. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah daha güzel bir gelecekte hep birlikte yaşamak nasip olsun' ifadelerini kullandı.

Gökhan Ercan, 'Aynı sofra etrafında aynı duayı ederek ekmeğimizi bölüşmenin huzurunu yaşıyoruz. Ramazan'ın sadece aç kalmak değil komşumuzu gözetmektir. Sadece sabretmek değil adaleti büyütmektir. Biz de kimseyi geride bırakmadan, ötekileştirmeden İzmit'in her mahallesine eşit hizmeti götürmenin mücadelesini veriyoruz. Bu sofralarda bizleri bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum' dedi.

MUHTARLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran, 'Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Burada olmaktan mutluyuz' dedi. Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Gürsoy, 'Bu gönül sofrasında yer almaktan mutluyuz. En büyük mutluluk kalplere dokunmak ve insana değer vermektir. Bu vesile ile İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ise 'Geleneksel mahalle iftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum' şeklinde konuştu.