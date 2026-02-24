Türk oyuncular, AppGallery'de Ramazan ayı boyunca kademeli puan iadesi ödüllerinin ve yüksek değerli platform kuponlarının kilidini açabilirler.

PRNewswire / İSTANBUL (İGFA) -- Huawei Tüketici İş Grubu, AppGallery'de 2026 Ramazan Ödülleri Festivali'ni başlatarak Türkiye'nin mobil oyun topluluğuna milyonlarca Türk lirası değerinde ödül kazandırdığını duyurdu. 18 Şubat - 19 Mart 2026 tarihleri arasında devam edecek olan kampanya, kullanıcıların uygun oyun içi alışverişlerde %20'ye varan indirimlerden yararlanabilmelerini sağlamak için tasarlanmış bir 'birikimli' ödül sistemi aracılığıyla kutsal ayı kutluyor.

Bu yıl Ramazan takviminde daha erken bir tarihte lansmanı yapılan AppGallery, Türk oyunseverlere ay boyunca tutarlı tasarruf fırsatları sunmayı hedefliyor. Bu girişim, otomatik puan iadesi teşviklerini, kullanılabilir platform kuponlarıyla birleştirerek kullanıcıların katılımcı oyunlarda ödüllerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor.

Milyonlarca Ödül: Birikimli Tasarruf Modeli

Ramazan Ödül Festivali, Türkiye'deki AppGallery kullanıcılarına uygun oyun içi satın alımlardan yararlanmaları için birden fazla yol sunuyor. Kademeli puan geri ödeme ödülleri ile birikimli harcama hedeflerini birleştirerek, kullanıcılar kampanya süresince daha fazla indirimden yararlanabilirler.

FESTİVALİN ÖNEMLİ NOKTALARI

Çift Katmanlı Puan İadesi

AppGallery kullanıcıları satın alma faaliyetlerine göre otomatik olarak ödüller kazanırlar. 500 TL'nin altındaki işlemlerde %5'e kadar puan iadesi kazanırken, 500 TL ve üzeri alışverişler %10'a kadar puan iadesi kazanabilirsiniz.

Birikimli Dönüm Noktası Kuponları

Puan iadesi ödüllerine ek olarak, kullanıcılar birikimli harcamaları arttıkça AppGallery platformunda kullanılabilir kuponlar kazanabilirler. Dönüm noktası ödülleri arasında 100 TL, 500 TL ve 3.750 TL değerinde kuponlar bulunmaktadır.

Toplamda %20'ye varan indirim

Kullanıcılar, puan iadesi teşviklerini kullanılabilir kuponlarla birleştirerek, uygun alışverişlerde toplamda %20'ye varan toplam indirimler elde edebilirler.

Canlı İlerleme Takibi

Şeffaflığı artırmak için kampanya sayfasında, kullanıcıların harcama aşamalarını ve ödül haklarını takip edebilecekleri gerçek zamanlı bir kontrol paneli bulunmaktadır.

Ramazan'ı Anlamlı Değerlerle Kutluyoruz

Ramazan Ödülleri Festivali, AppGallery'nin pazarlarındaki önemli yerel kültürel olayları tanıma ve kutlamak konusundaki süregelen kararlılığını yansıtmaktadır. Ödüller, indirimler ve özel avantajlar sunan kampanya, Ramazan ayı boyunca kullanıcılara somut değerler sunarken, etkileşimi de güçlendiriyor.

NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Türkiye'deki uygun AppGallery kullanıcıları için katılım otomatik olarak gerçekleşir. Kullanıcılar, kampanya süresi boyunca AppGallery üzerinden oyun içi satın alımlar yaparak kampanyaya katılabilir ve ödüller otomatik olarak uygulanır.

Festival 18 Şubat - 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve sadece Türkiye'de düzenlenecektir. Kampanyanın tüm ayrıntıları, uygun başlıklar, Şartlar ve Koşullar şu adreste bulunabilir:

Ramazan Ödülleri Festivali 2026: https://bit.ly/AGRamadan2026

Not: Ödüller ve indirimler, uygun oyun içi satın alımlar için geçerlidir. Kampanya mekanizması, katılım koşulları ve kupon değerleri Şartlar ve Koşullara tabidir.

HUAWEI AppGallery hakkında:

AppGallery, HUAWEI cihazları için resmi uygulama dağıtım platformudur ve küresel olarak küratörlüğünü yaptığı premium içeriklerle 18 uygulama kategorisi sunar. Uygulamaların, güvenlikten ödün vermeden akıllı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.

Dünyanın en iyi üç uygulama dağıtım platformundan biri olan AppGallery, navigasyon, haberler, sosyal medya, finans ve eğlence gibi kategorilerde çok çeşitli küresel ve yerel uygulamalar sunmaktadır.

AppGallery adresini ziyaret edebilirsiniz: https://consumer.huawei.com/tr/mobileservices/appgallery/