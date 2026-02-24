Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in katılımlarıyla, Hamzabeyli Mahallesi'nde kısa bir süre önce hayata geçirilen 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye' projesi kapsamında, üretici kadınlara yönelik ilk eğitimler başladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde; Toroslar ilçesinde eski köy okulunun dönüştürülmesiyle kurulan atölyede gerçekleştirilen eğitimlerde, atölyeden yararlanmak isteyen kadın üreticiler birçok konuda bilgi edindi.

Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu tarafından makine ve ekipman tanıtımı yapılırken, Gıda Teknikeri Ayşegül Tor Karacan ise kapsamlı hijyen eğitimi verdi.

Üretici kadınlar atölye alanını gezerek, kurulu ekipmanlar hakkında detaylı bilgi aldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Harun Alptekin Topçu, kadın üreticilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek; üretim sürecinde karşılaşılabilecek riskler, güvenli çalışma yöntemleri ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

'Hamzabeyli Köyümüz Atölye' projesiyle; kırsalda üretim yapan kadınların bilgi ve ekipman desteğiyle güçlendirilmesi, yerel ürünlerin markalaşması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

ATÖLYE SAYESİNDE, ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİN DAHA YÜKSEK HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında; Hamzabeyli ve çevre mahallelerde yetiştirilen Coğrafi İşaret Tescilli Mersin Kan Portakalı ve nar işlenerek, katma değeri daha yüksek hale getirilecek. Hijyen kurallarına uygun üretim ortamı sayesinde, hem üretici kadınların gelir elde etmesi hem de tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması hedefleniyor. Atölyede kurulu olan alan ve makine ekipmanlar; ortak kullanım, eğitim ve üretim faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek. Hamzabeyli başta olmak üzere Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı mahallelerinde tarımsal üretim yapan kadınlar; kendi yetiştirdikleri ürünleri atölyeye getirerek, Büyükşehir'e ait makine ve ekipmanları teknik personel gözetiminde kullanabilecek.