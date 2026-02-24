Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçeye yönelik projeleri kararlılıkla hayata geçireceklerini vurguladı.

Yoğun katılımın olduğu programa Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Genç, yaptığı konuşmada Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, 'Çok şükür bu mübarek aya bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. İstedik ki Ramazan'ın bereketini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimize kattığı gücü tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle birlikte paylaşalım. Bu vesileyle siz kıymetli Arsinli hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnancımıza göre başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde bayram sabahına da birlikte ulaşırız' dedi.

MAZERET ÜRETMEK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN SEÇİLDİK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sizlerin desteği ve iradesiyle yürütüyorum. Bu yetkiyi sizlerden aldık ve verdiğimiz her sözün arkasındayız. Değerli Belediye Başkanımız Hamza Bilgin, muhtarlarımız ve tüm teşkilatımızla birlikte el ele vererek bu güzel topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz mazeret üretmek için değil, hizmet etmek için seçildik. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getireceğiz. Ancak biz burada huzur içinde iftar soframızı paylaşırken Gazze'de, Arakan'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında yaşayan kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Dualarımız onlarla. İnşallah bu mübarek ay onların da huzura kavuşmasına vesile olur. Bu anlamlı sofrada bizlerle buluşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri sağlık ve selametle bayrama ulaştırsın.'