Bilecik'te Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Yerinde Sosyal Hizmet Programı kapsamında Mobil SHM aracıyla Pazaryeri ilçesinde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşın ayağına kadar giden hizmet anlayışıyla yürütülen çalışma, ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracıyla Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köylerde birebir temas kuran ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal destek modelleri hakkında vatandaşlara detaylı bilgilendirme yaptı. Özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler için sağlanan destekler anlatılırken, talep ve ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

Çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına yönlendirilerek süreç hakkında rehberlik sağlandı. Böylece hem bürokratik işlemler hızlandırıldı hem de vatandaşların hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı.

Yetkililer, 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, sosyal hizmetleri vatandaşlarımızın bulunduğu yere götürmeye devam ediyoruz. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle sahadaki çalışmalarımız aralıksız sürecek' mesajını verdi. Pazaryeri'nde gerçekleştirilen bu uygulama, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekti.