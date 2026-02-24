Ankara Keçiören Belediyesi, ilçenin 18 farklı noktasında kurduğu iftar sofralarıyla ramazan ayı boyunca her gün binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - Belediye tarafından kurulan iftar sofralarında, 500 personelin koordineli çalışmasıyla günlük yaklaşık 12 bin kişiye yemek servisi yapılıyor.

Akşam ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi iftar sofralarında bir araya gelerek orucunu açarken, ramazan ayının manevi atmosferi birlik ve beraberlik içinde yaşanıyor.

BELEDİYE YEMEKHANESİNDE HAZIRLANAN YEMEKLER 18 FARKLI NOKTADA VATANDAŞLARA ULAŞTIRILIYOR

İftar hizmeti kapsamında sunulan yemekler, belediye yemekhanesinde görev yapan gıda mühendisi, diyetisyen ve aşçılar tarafından hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde titiz bir çalışmayla hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar, gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin kontrolünde, hijyen kurallarına uygun şekilde dengeli menüler halinde hazırlanıyor.

Hazırlanan ve paketlenen yemekler, belediye personeli tarafından 18 farklı iftar noktasına ulaştırılıyor. 500 personelin koordineli olarak görev aldığı çalışmanın ardından her gün binlerce kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikram ediliyor.

Üretimden paketlemeye, sevkiyattan dağıtıma kadar tüm süreç belediye ekiplerince gerçekleştirilirken; Keçiören'de ramazan ayında yürütülen bu dayanışma çalışması ile ilçenin birçok noktasına iftar hizmeti sunuluyor.

İFTARA YETİŞEMEYENLERE KUMANYA DESTEĞİ

İftar sofralarının yanı sıra Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iftar saatinde evlerine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ilçe genelinde iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

İçinde hurma, su ve sandviç bulunan kumanya paketleri akşam ezanı okunmadan önce vatandaşlara ulaştırılıyor.

'BİRLİK, BEREKET VE PAYLAŞMA AYI RAMAZANDA BİNLERCE GÖNÜLE DOKUNUYORUZ'

Ramazan ayı boyunca yürüttükleri iftar hizmetine ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ramazanın bereketini ve manevi atmosferini ilçede en güzel şekilde yaşattıklarını ifade ederek, 'Keçiören Belediyesi olarak 500 personelimizle ramazan ayının bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Birlik, bereket ve paylaşma ayı ramazanda binlerce hemşehrimizin gönlüne dokunuyoruz.' dedi.

Keçiören'de hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için 18 iftar sofrasında eş zamanlı çalışmalarla dayanışmayı büyüttüklerini kaydeden Başkan Özarslan, toplumun her kesimine ramazan bereketini ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.