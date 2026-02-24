İzmir Bornova Belediyesi ile AIESEC İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen 'Atıktan Sanata Genç Bakış' etkinliği, gençleri çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinçlendiren uygulamalı bir atölye çalışmasına sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - Atık Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, günlük yaşamda atık olarak değerlendirilen pek çok materyal sanat eserine dönüştürüldü.

ATIK DEĞİL, KAYNAK

Atölye kapsamında gençler; plastik, kâğıt, karton, cam, metal ve tekstil gibi materyalleri yeniden kullanılabilir hale getirerek çeşitli tasarımlar üretti. Sanat ve tasarım temelli öğrenme yaklaşımıyla yürütülen çalışmada, teorik bilgiler uygulamaya dönüştürüldü ve deneyim yoluyla kalıcı öğrenme desteklendi.

Etkinlikte, atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken unsurlar olmadığı; doğru yönetildiğinde ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda sağlayabilecek kaynaklar olduğu vurgulandı.

Aşırı tüketim ve artan atık miktarının iklim değişikliğine etkisi ele alınırken, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarının döngüsel ekonomi modeli açısından önemi anlatıldı.

İKLİM MÜCADELESİNE GENÇ DOKUNUŞ

AIESEC gönüllülerinin rehberliğinde gerçekleştirilen atölye, gençlerin çevre yönetimi süreçlerine aktif katılımını teşvik etti. Katılımcılar, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını içselleştirirken bireysel davranışların iklim değişikliği üzerindeki etkilerini somut biçimde değerlendirme fırsatı buldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin çevre bilinciyle hareket etmesinin sürdürülebilir kent vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'İklim kriziyle mücadele yalnızca kurumların değil, hepimizin sorumluluğu. Gençlerimizin atıkları birer sanat eserine dönüştürmesi, aslında bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Atık dediğimiz şey doğru yönetildiğinde hem ekonomiye hem doğaya hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunan bir kaynağa dönüşebilir. Bornova Belediyesi olarak sıfır atık hedeflerimiz ve sürdürülebilir kent vizyonumuz doğrultusunda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Bornova Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık politikaları ve katılımcı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda, gençlerin aktif rol aldığı farkındalık projelerini desteklemeyi sürdürüyor.