Kocaeli İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi bahçesinde düzenlenen “Müzede Yaz Akşamları Atölyeleri”, bu hafta çocukları ve ebeveynlerini geleneksel sokak oyunlarının keyifli dünyasına davet ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi bahçesinde her perşembe saat 20.00’de gerçekleşen “Müzede Yaz Akşamları Atölyeleri” tüm hızıyla devam ediyor.

21 Ağustos Perşembe günü 20.00’de, 4 yaş ve üzeri çocukların katılabileceği “Ebeveyn Katılımlı Geleneksel Sokak Oyunları Atölyesi” gerçekleştirilecek. Atölyede artık kumaş ve tüllerden yapılmış kuyruklar, hoparlör, mendiller, boncuklar, ipler ve keçelerden hazırlanmış süsler kullanılacak.

KENDİ OYUN MENDİLLERİNİ TASARLAYACAKLAR

Etkinlik, çember düzeninde tanışma ve ısınma oyunlarıyla başlayacak. Ardından katılımcılar, büyük grup halinde “Yağ Satarım Bal Satarım” oyununu oynayacak. Bu oyunu çocukların kendi aralarında da sürdürebilmeleri için, ebeveynleriyle birlikte kendi oyun mendillerini tasarlamaları sağlanacak. Çocuklar, keçeden hazırlanmış süsleri mendillerine yapıştırarak; boncuk, sim ve farklı süsleme malzemeleri ile kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ

Atölye sayesinde çocukların hareket ederken eğlenmeleri, ebeveynleriyle birlikte işbirliği yapmaları ve kültürel bir değeri keşfetmeleri hedefleniyor. Ayrıca oyun sırasında sıra bekleme, kurallara uyma, hızlı tepki verme ve grup içinde iletişim kurma gibi sosyal beceriler kazanmaları amaçlanıyor. Mendil tasarımı sırasında ise yaratıcılıklarını ortaya koyarak ince motor becerilerini geliştirme imkânı bulacaklar. İzmit Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini Oyuncak Müzesi’nin bahçesinde gerçekleşecek bu özel etkinliğe davet ediyor.