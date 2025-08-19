Kocaeli İzmit Belediyesinin düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, çocukların hem keyifli vakit geçirmesine hem de zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmesine katkı sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akpınar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, öğrencilerden ve velilerden yoğun ilgi görüyor. Atölyede mangala, reversi, sudoku, küp oyunları ve daha birçok akıl ve zeka oyunu oynanıyor.

ÇOCUKLAR ÇOK YÖNLÜ GELİŞİYOR

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinlikler, çocukların stratejik düşünme, problem çözme ve dikkat becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Velilerin de memnuniyetle takip ettiği atölye, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil; aynı zamanda hayal gücü, analitik düşünce ve planlama yeteneklerine de katkı sunuyor.

Çocuklar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Detaylı bilgi ve kayıt için 0262 318 00 00/ 4704 – 4707 numaralı telefondan ulaşılabilir.