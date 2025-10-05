İzmit Belediyesi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği geleneksel kahvaltı programında din görevlilerini ağırladı. Başkan Hürriyet, 'Sizler toplumumuzun manevi rehberlerisiniz, her zaman yanınızdayız' dedi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı programını bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra çok sayıda din görevlisi ve aileleri katıldı. Kahvaltı boyunca masaları tek tek ziyaret ederek misafirlerle sohbet eden Başkan Hürriyet, tüm din görevlilerine teşekkür ederek dayanışma mesajı verdi. Program, Yeşilova Beyazıt Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Korkut'un yaptığı yemek duasıyla sona erdi.

Başkan Hürriyet, buluşmaların geleneksel hale geldiğini belirterek, 'Davetimizi kırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ailelerinizle birlikte katılıyor olmanız bizim için çok kıymetli. Aynı kentte yaşıyoruz, birbirimizin yüzüne bakmak, Allah razı olsun diyebilmek çok değerli. Biz toplumun her kesimiyle buluşmaya, hal hatır sormaya, dertleriyle dertlenmeye, dinlemeye çalışıyoruz. Bu hafta vesilesiyle sizlerle beraber olmak bizim için çok anlamlı. Yaşadığınız zorlukların farkındayız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Hepinizden Allah razı olsun' diye konuştu.

İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karataş da programda söz alarak Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.