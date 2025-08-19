TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİKKONYAGİAD), sosyal bağları güçlendirmek ve üyeleriyle ailelerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği 2. Aile Birliği Etkinliği’ni Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Meram Dere Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meram Dere Sosyal Tesisleri'nde yapılan etkinliğe, dernek üyeleri ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar keyifli sohbetler eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Etkinlikte söz alan TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak derneğin sadece iş dünyasında değil, sosyal hayatta da güçlü bağlar kurma misyonunu taşıdığını, bu tür etkinliklerin üyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirdiğini dile getirdi.

Korkmaz, "Değerli üyelerimiz ve kıymetli ailelerimiz, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, TÜGİKKONYAGİAD olarak, iş dünyasında başarılı girişimlere imza atarken, aile bağlarımızın da ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Girişimcilik ruhunu taşıyan her bireyin arkasında, destekleyici bir aile vardır. Bu etkinlikler, bizim için sadece bir araya gelmekten öte, bu güçlü bağları daha da sağlamlaştırma fırsatıdır."

Konuşmasında genç girişimcilere ve gelecek nesillere de değinen Gülvezir Korkmaz, dernek olarak genç yetenekleri desteklemeye ve onlara rehberlik etmeye devam edeceklerini belirtti. Korkmaz, "Geleceğin iş insanlarını yetiştirirken, onlara sadece ticari bilgi birikimi değil, aynı zamanda etik değerleri, sosyal sorumluluk bilincini ve en önemlisi ailelerine ve topluma karşı duyarlı olmayı da aşılamak istiyoruz. Bu nedenle, bu tür aile odaklı etkinliklerimiz büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.