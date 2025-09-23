İzmit Belediyesi, çevre temizliği konusunda taviz vermiyor. Kentin huzuru ve doğanın korunması için kararlı adımlar atan belediye, çevreyi kirletenlere cezalar uyguluyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kişilere göz açtırmıyor. Kent genelinde kurulan güvenlik kameraları sayesinde Yeni Turan mevkii, İnönü Caddesi Hacıhasan Mahallesi’nde atıklarını düzensiz ve habersiz şekilde cadde üzerine bırakan bir vatandaş tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından adresi belirlenen kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında kameralar ve ekipler aracılığıyla 7/24 denetimlerini sürdürürken, çevreyi kirleten kişi ve kurumlara karşı caydırıcı yaptırımların devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.