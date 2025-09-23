İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Basmane ve Kemeraltı’nda gün yüzüne çıkarılan tescilli yapıları inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Ay Yıldızlı Konak’ın kullanımı hakkında fikir alışverişi yapan Başkan Tugay, Basmane’nin en büyük yapılarından Tevfik Paşa Konağı’nın da restore edilerek kente en iyi şekilde hizmet vermesi için yol haritası belirledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Basmane ve Kemeraltı bölgesinde yer alan tescilli yapıları yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) ve diğer kamu kuruluşları tarafından tarihi yapılarda yürütülen restorasyon çalışmalarını incelemek ve tamamlanan yapıların kente en iyi şekilde hizmet vermesini planlamak için yapılan saha turu, Basmane Hatuniye Meydanı’nda başladı. Ziyarette Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Çağatay Güç ve ilgili daire başkanları ile TARKEM yönetimi eşlik etti.

TEVFİK PAŞA KONAĞI KENTE DEĞER KATACAK

Başkan Tugay, ilk olarak Basmane bölgesinin en büyük tarihi konakları arasında yer alan Tevfik Paşa Konağı’nı ve restorasyon çalışması kapsamında yer alan Gevrekçi Kız Sokağı 1’inci etap projesine dahil olan parselleri ziyaret etti. 19. yüzyılda konak olarak inşa edilen ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde otele dönüştürülen Tevfik Paşa Konağı’nın restorasyonuna yönelik ilk çalışmalar 2022 yılında başlamıştı. 3 katlı ana yapı, 3 adet müştemilat binası, 1 kıraathane ve 1 dükkandan oluşan, Dönertaş Sebili ile Hatuniye Camisi’ne komşu olan bu yapı ve çevresinde bulunan parsellerdeki yapıların mevcut durumunu inceleyen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından günümüze kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tugay, tarihi konak ve beş parseldeki tescilli yapıların yeniden ayağa kaldırılarak kente kazandırılması için restorasyon süreci hakkında yol haritası belirledi.

AY YILDIZLI KONAK’TA RESTORASYON TAMAMLANDI

Başkan Tugay, Tevfik Paşa Konağı’nın ardından Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Basmane’nin özgün yapısı Ay Yıldızlı Konak’ı inceledi. Yine 19. yüzyıla tarihlenen 3 katlı binada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tugay, adını işlemeleri ve süslemelerinden alan otelin kullanım şekliyle ilgili fikir alışverişi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları kapsamında yapının ay yıldız işlemeleri, göbek ve tavan süslemeleri gün yüzüne çıkarılarak özgün formuna kavuşturuldu. Binanın özgün ahşap doğramaları ve ahşap zeminleri korunarak bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Yapılan çalışmalarla Ay Yıldızlı Konak yeniden özgün formuna döndürüldü.

Basmane’deki turun ardından Başkan Tugay, TARKEM eşliğinde Kemeraltı’nda tamamlanan ve çalışmaları devam eden yapıları inceledi. İlk olarak Kestelli bölgesinde yer alan ve Yemişçizade Konağı’nda (Alanyalı Konağı) hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. Yılı Anı Evi’ni ziyaret etti. Ardından yine Kestelli bölgesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan ve devam eden Arap Fırını Sokağı atölyelerini inceleyen Başkan Tugay, alanların mevcut kullanım planlaması hakkında fikir alışverişi yaptı. Başkan Tugay saha turu boyunca Kemeraltı esnafıyla sohbet de etti.