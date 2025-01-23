İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ortaklığında, başlatılan Baba Destek Programı eğitimlerini başarılı şekilde tamamlayan babalara sertifikaları verildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile AÇEV işbirliği ile babaların ebeveynlik rollerini desteklemek amacıyla yürütülen Baba Destek Programı kapsamında eğitim alan babalar sertifikalarını Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde aldı.

Eğitim programında babalar çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi oldular. Eğitim programında babaların çocuklarının gelişimlerini sağlıklı şekilde desteklemeleri öngörülürken çocukları ile etkili iletişim kurmaları ve aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleri amaçlandı.

AÇEV Baba Destek Programı Gönüllüsü Psikolojik Danışman Muharrem Köse rehberliğinde gerçekleştiren eğitimleri tamamlayan babalara anneler ile birlikte katıldıkları son oturumun ardından sertifikaları teslim edildi. Programa Katılım sağlayan babalar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

Programa katılarak yapılan etkinlik hakkında duygularını ileten Gamze Şahin, "Öfke ve gerginlik anları yaşadığım dönemlerde eşim, aldıkları Baba Destek Programı eğitiminin ardından beni sakinleştirip çocuğumuz ile daha sakin ilgileniyordu. Sınır koymada problem yaşıyorduk. Şuan kural koyup uygulayabiliyoruz. Kararlarımızı birlikte alıp uyguluyoruz” dedi.