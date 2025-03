Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Halk Et projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşlar için www.halket.com.tr üzerinden 'Askıda Halk Et' uygulamasını hayata geçirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı Halk Et projesini yeni bir adımla genişletti.

"Askıda Halk Et" uygulamasıyla, hayırsever vatandaşlar www.halket.com.tr adresi üzerinden bağış yaparak ihtiyaç sahiplerine et ulaştırabiliyor.

İzmit Belediyesi’nin Halk Et projesi, dar gelirli ailelerin uygun fiyatlarla sağlıklı ve güvenilir et ürünlerine erişimini sağlarken, yeni uygulama sayesinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak isteyenler için bir dayanışma modeli sunuyor. "Askıda Halk Et" uygulamasına katılmak isteyen bağışçılar, sisteme giriş yaparak diledikleri miktarda bağışta bulunabiliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Halk Et projesiyle dar gelirli ailelerin sağlıklı beslenmesini desteklemeyi hedefliyoruz. Askıda Halk Et uygulamasıyla, hayırsever vatandaşlarımızın katkıları sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacağız. Bu dayanışma modeli, toplumumuzun birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Et projesi kapsamında, piyasa fiyatlarına kıyasla daha uygun fiyatlarla et satışı yapılırken, Askıda Halk Et uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olma fırsatı sunuluyor. Çınar Halk Market’te kıyma, kuşbaşı, kontrfile, antrikot, bonfile ve sucuk gibi temel et ürünleri satışa sunuluyor.