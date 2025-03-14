TÜİK'in açıkladığı Hizmet Üretim Endeksi verilerine bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık yüzde 9,9 artış kaydetti. Aylık değişimde gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 azalış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,0, aylık bazda ise yüzde 2,5 oranında artış kaydetti.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,0, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 8,2 artış kaydetti.

Bu arada Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı.

Aynı ayda gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 azalış gösterdi.

Aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 artış gösteren hizmet sektörleri oldu.