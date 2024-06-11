Çocuk dostu İzmit Belediyesinin yürüttüğü Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi yaz dönemi İZGİM ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek. Başvurular https://file.izmit.bel.tr/akil-zeka-oyunlari-atolyesi/ adresinden yapılabilecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk çalışmaları kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi yaz dönemi başlıyor.

İZGİM ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek olan atölyeye 7-12 yaş arası çocuklar katılabilecek. Başvurular https://file.izmit.bel.tr/akil-zeka-oyunlari-atolyesi/ adresinden yapılabilecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Akıl ve zeka oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmek-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlıyor.