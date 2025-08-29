Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrenciler için düzenlediği “Spor Okulları Olimpiyatları”, 28 ilçeden seçilen 905 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki 28 ilçede yürüttüğü Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler için bu yıl ilk kez “Spor Okulları Olimpiyatları” düzenledi.

Açılışı Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün katılımıyla yapılan Spor Okulları Olimpiyatları’nda, ilçelerdeki 11 bin 38 öğrenci arasından seçilen 905 sporcu yarıştı.

İki gün süren organizasyon kapsamında atletizm, badminton, basketbol, bocce, dart, futbol, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere toplam 9 branşta müsabakalar yapıldı. Karşılaşmalar, şehrin farklı noktalarında bulunan 11 salon ve tesiste gerçekleştirildi.

Olimpiyat boyunca sporcular dostluk ve centilmenlik örneği sergiledi. Sporun birleştirici gücünü yansıtan organizasyonda, öğrenciler hem rekabeti hem de dayanışmayı deneyimledi.

DERECEYE GİREN İLÇELER

Olimpiyatlarda Akşehir 15 altın, 13 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 42 madalya ile birinci; Beyşehir 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile ikinci; Ereğli 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile üçüncü; Çumra 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile dördüncü; Ilgın 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile beşinci; Taşkent 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile altıncı oldu.

BAŞKAN ALTAY SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, müsabakalarda centilmence yarışan tüm sporcuları, onlara destek olan hocaları ve aileleri tebrik etti. İlçe Spor Okulları ile 28 ilçede gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Altay, gençlerin spor şehri Konya’ya katkı sağlamaya devam edeceklerine inandığını ifade etti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular için özel bir ödül töreni düzenlendi. Törende sporculara madalya ve kupaları takdim edilirken, antrenörler de büyük gurur yaşadı.