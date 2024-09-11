İzmit Belediyesi, halkı sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Nefes Al İzmit” yoga etkinlikleri devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Nefes Al İzmit” sloganıyla halkı doğru nefes alma tekniklerini öğrenmeye ve fiziksel ile ruhsal gelişim sağlamaya teşvik ediyor. Bu kapsamda düzenlenen yoga etkinlikleri belirli aralıklarla sürüyor.

‘Nefes Al İzmit’ adlı yoga programının 3’ncüsü Gülümse Kafe bahçesinde gerçekleştirildi. Programda Yoga Eğitmenleri Okulum Orman kurucusu Sevda Kirli Yıldırım ve Dharma Studio kurucusu Betül Aka eğitim verdi

Sevda Kirli Yıldırım ve Betül Aka’nın rehberliğinde yapılan etkinlikte, doğru nefes alma teknikleri ve yoga hareketleri üzerinde duruldu. Etkinlik, katılımcıların hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlamalarını sağlıyor. Yoganın, beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin vurgulandığı bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.