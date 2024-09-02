İzmit Belediyesi; dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin güvenilir, lezzetli, hijyenik ve uygun fiyatlı yemeğe ulaştığı Kent Lokantası’nın ikincisi yarın saat 12.30’da Paşa’da hizmete başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi, İzmit Kent Lokantası’nın ikincisini de kente kazandırıyor. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Fevziye’deki hizmet veren ilk Kent Lokantası’nın ardından Paşa Kent Lokantası da hizmete başlayacak.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:9 (Mehmet Ali Paşa Camii Karşısı) yer alan 2’nci Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 40 TL olacak. Paşa Kent Lokantası her gün saat 12.30 itibariyle vatandaşa hizmet sunacak. Haftanın 6 günü hizmet verecek olan Kent Lokantası Pazar günleri kapalı olacak.

İLK GÜNÜN MENÜSÜ Mercimek Çorbası

Etli Kuru Fasulye

Pirinç Pilavı

Ayran

Ekmek

Su