İzmit Belediyesinin “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, 7-12 yaş arası 1205 çocuk yüzme öğrenerek sertifikalarını aldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi, yüzlerce çocuğu yüzme sporuyla tanıştırmaya devam ediyor. İzmit Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen eğitimlere 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Eğitimler, haftada iki gün ve ayda 8 ders şeklinde planlanıyor. Salı–Perşembe ve Çarşamba–Cuma grupları halinde, saat 09.00–13.00 arasında iki ayrı grup olarak yapılan dersler, 6 antrenör ve 1 cankurtaran gözetiminde güvenli bir şekilde sürdürülüyor.

1205 ÇOCUK YÜZME ÖĞRENDİ

Temmuz ayında 655 çocuk yüzme eğitimi alırken, Ağustos ayında da 550 öğrenci derslere başladı. Böylece proje kapsamında toplam 1205 çocuk yüzme öğrenmiş olacak.

Projenin en önemli hedeflerinden biri, çocuklara yüzmenin temelini öğretmek. Bir aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İzmit Belediye Spor Yüzme Takımı’na seçilerek kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olma şansı yakalıyor. Bu sayede yetenekli sporcular, ulusal müsabakalarda hem İzmit’i hem de Kocaeli’yi temsil ediyor. Sertifika töreniyle taçlandırılan proje, hem sporun yaygınlaşmasına hem de çocukların güvenli bir şekilde yüzme öğrenmesine katkı sağlıyor.