İzmit Belediyesi kendi ürettiği mantarları halkla buluşturmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kendi ürettiği istiridye mantarlarını bu sefer Yeşilova halkıyla buluşturdu.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından işletilen Mantar Üretim Tesisi’nde üretilen istiridye mantarları, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Son olarak, Yeşilova Mahallesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 kilogram istiridye mantarı vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmail Akdeniz ve Ali Filiz katıldı. Vatandaşlar ikramlardan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.