Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kent Meydanı'na kurulan Ramazan Çadırı ile Cumhuriyet Bulvarı ve Seka Park girişine yaptığı özel ışıklandırmalarla şehre hem dayanışma dolu manevi atmosfer hem de göz alıcı görsel bir şölen sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırlıklarıyla kentte manevi bir atmosfer oluşturuyor. Ramazan ayını şehrin dört bir yanında hissettirecek kapsamlı hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir, bu özenli ve titiz çalışmalarla Kocaeli'yi hem görsel olarak büyüleyen hem de manevi açıdan kalplere dokunan özel bir Ramazan atmosferine kavuşturuyor.

İZMİT KENT MEYDANI'NDA RAMAZAN ÇADIRI

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na 30 gün 30 gece sürecek Ramazan etkinlikleri için Ramazan Çadırı kuruldu. Ramazan Çadırı, vatandaşlara manevi bir paylaşım ve dayanışma ortamı sunacak. Ramazan boyunca ücretsiz iftar yemekleri ikram edilecek ve özenle hazırlanmış masalarda aynı anda 1.500 kişi oruçlarını açabilecek. Ayrıca çadırda her gün birbirinden özel programlar gerçekleştirilecek.

CUMHURİYET BULVARI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Cumhuriyet Bulvarı ise özel ışıklandırmalar ve süslemelerle Ramazan ruhuna büründü. Renkli ışıklar ve zarif süslemeler, şehre adeta görsel şölen sunarken, vatandaşlara akşam yürüyüşlerinde eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Bu özenli hazırlık sayesinde Kocaeli, Ramazan boyunca hem estetik açıdan göz dolduran hem de manevi anlamıyla insanları etkileyen özel bir atmosfer kazanmış oldu.

Ramazan ayına özel dopdolu programlar hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Seka Park girişindeki üst geçidi de ışıklandırmalarla donattı. Kentin en işlek noktasına LED teknolojisi ile üretilen aydınlatma, Ramazan temalı ve Ay Yıldız süslemeleri yerleştirilerek şehrin atmosferine manevi bir dokunuş kazandırıldı.