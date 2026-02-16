Kütahya DPÜ Gençlik Sanat ve Aktivite Derneği (GENSA) tarafından düzenlenen 2026 Açılış Resepsiyonu'na Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar katıldı. Sarıyar, gençliğin şehrin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren DPÜ Gençlik Sanat ve Aktivite Derneği (GENSA), 2026 Açılış Resepsiyonu'nu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programa, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar da katıldı.

Resepsiyonda konuşan Sarıyar, gençliğin bir şehrin dinamizmini ve geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu ifade ederek, 'Gençlik; denemek, cesaret etmek ve bazen kimsenin inanmadığı bir fikre inanmaya devam etmektir. Biz gençlerimizi izleyen, üreten, düşünen, sorgulayan ve dünyayla temas kuran bir güç olarak görüyoruz' dedi.

GENSA'nın 2026 vizyonunun emeğe, inanca ve güçlü bir niyete dayandığını belirten Sarıyar, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme çabasının Kütahya'nın geleceğine değer kattığını söyledi. 'Bir şehir gençlerine alan açtığı kadar büyür, onlara söz hakkı verdiği kadar gelişir. Sizleri bu şehrin paydaşı olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Gençlere cesaret çağrısında bulunan Sarıyar, her projenin kabul görmeyebileceğini ancak üretmeye devam eden bir gençliğin şehre mutlaka katkı sunacağını vurguladı. 2026 yılının Kütahya gençliği için dönüştürücü bir yıl olması temennisinde bulunan Sarıyar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Program, GENSA'nın 2026 yılı hedef ve projelerinin paylaşılmasıyla sona erdi.