İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İETT filosunu güçlendirmek amacıyla Başakşehir ve Pendik'te yapımı süren iki yeni garajın 2026'nın ilk yarısında hizmete alınacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un toplu ulaşım yükünü taşıyan İETT filosu, modern ve çevreci yatırımlarla güçlendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in yaptığı açıklamaya göre, Başakşehir ve Pendik ilçelerinde inşasında sona yaklaşılan iki yeni garaj, toplam 421 otobüse hizmet verecek kapasiteye sahip olacak.

Yeni tesislerin, İETT'nin operasyonel gücünü artırmasının yanı sıra sürdürülebilir çevre vizyonuna da katkı sunacağı belirtildi. Garajlarda kurulacak ileri teknoloji geri dönüşüm sistemleri sayesinde araç yıkama sularının yüzde 85'i, katı atıkların ise yüzde 95'i geri dönüştürülecek.

2026 yılının ilk yarısında tamamlanarak hizmete alınması planlanan yatırımların, hem İETT'nin hizmet kalitesini artırması hem de İstanbul'un çevre dostu ulaşım altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, söz konusu projelerin İstanbul'un artan ulaşım ihtiyacına cevap verirken, çevresel sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model oluşturacağını vurguladı.