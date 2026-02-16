Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için kentin 13 ilçesinde yürüttüğü ibadethane temizlik çalışmalarını Ramazan ayı öncesinde hızlandırdı.

Ekipler, ibadethanelerde yürütülen temizlik çalışmalarını Ramazan ayı öncesinde sıklaştırarak, vatandaşlara steril bir ortam hazırlıyor.

BÜYÜKŞEHİR, İBADETHANELERİN HİJYENİ İÇİN 13 İLÇEDE ÇALIŞIYOR

Kurduğu ibadethane temizlik ekibi ile Mersin'de bulunan cami, cemevi, kilise ve kurum mescitlerinin düzenli olarak temizliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapmaları için özveri ile çalışıyor.

Rutin çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern temizleme cihazları ve profesyonel personel ile Ramazan ayı öncesinde de ibadethaneleri hijyenik hale getiriyor.

İbadethane temizlik ve dezenfekte ekiplerinin merkez ve ilçe ayrımı gözetmeden devam ettirdiği temizlik çalışmaları Ramazan ayı öncesinde hız kazandı.

Vakumlu süpürge ve halı yıkama makinesi, gül suyu makinesi ve diğer temizleme araçları ile ibadet edilen mekanlar detaylı olarak temizlenirken, ibadethanelerin farklı bölümleri özenle sterilize ediliyor.

Ahşap ve seramik gibi yerler özel temizlik malzemeleri ile silinirken, kullanılan tespihler de dezenfekte çalışmasından geçiriliyor.

Ekipler, temizlik işinin tamamlanmasının ardından ibadethanelerin içerisine saf gül yağı sıkılarak, mekanların güzel kokması sağlanıyor.

Temizlik işlemleri, rutin programın dışında din görevlileri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yapılıyor. Vatandaşlar, ibadethane temizliği konusundaki taleplerini Alo 185 veya Alo 188 Teksin Çağrı Merkezi ve Teksin uygulaması üzerinden ekiplere iletebiliyor.