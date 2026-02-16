Malatya'da Doğanşehir Belediyesi, dijitalleşme çalışmaları kapsamında Mezarlık Bilgi Sistemi'ni vatandaşların erişimine sundu. Yeni sistemle defin bilgileri ve mezar yerleri artık internet üzerinden sorgulanabilecek.

MALATYA (İGFA) - Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda dijital dönüşüm çalışmalarını sürdüren Doğanşehir Belediyesi, Mezarlık Bilgi Sistemi'ni online olarak hizmete açtı.

Hayata geçirilen uygulama sayesinde ilçe genelindeki mezarlıklara ait defin bilgileri, mezar konumları ve vefat eden vatandaşlara ilişkin kayıtlar internet ortamında hızlı ve güvenli şekilde görüntülenebilecek.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, mezar yeri sorgulama işlemlerini belediyeye gelmeden, zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirebilecek.

Uygulamanın özellikle mezarlık ziyaretlerinde yaşanan bilgi eksikliği ve yön bulma sorunlarını ortadan kaldırması hedefleniyor. Sistem üzerinden yapılacak aramalar sayesinde ziyaretlerin daha planlı ve kolay şekilde yapılması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, Mezarlık Bilgi Sistemi'nin dijital belediyecilik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte sisteme yeni özellikler eklenmesinin planlandığını ifade etti.