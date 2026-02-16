Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Komitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilen İnsan Kaynaklarının Kodları (İK'nın Kodları) Profesyoneli Geliştirme Programı'nın ikincisi düzenlenen mezuniyet töreniyle tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Yaklaşık 4 ay süren programda 4'ü çeşitli kuruluşlarda aktif olarak çalışan 2'si de üniversitede halen eğitim alan kursiyere sertifikaları düzenlenen bir törenle verildi.

Törende konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, dijital dönüşüm çağında insan kaynağının rolünün daha da kritik hale geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

'Bugün dünyada insanın beyin gücünün yerine teknolojinin konulmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sürecin adı dijital dönüşüm. Ancak unutulmamalıdır ki, bilgiye dayalı yönetim anlayışını benimsememiş hiçbir işletmenin bu yeni dünyada var olma şansı yoktur. Yeni düzende insan kaynakları fonksiyonu artık destek birimi değil, stratejik kararların merkezindedir.

Yapay zekânın insanın yerini tamamen alacağına inanmıyorum. Aksine, insanın yetkinliklerini daha ileri taşıyacak bir araç olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle maliyet yönetimi konuşulurken ilk akla gelenin 'kaç kişiden tasarruf edeceğiz?' olması doğru bir yaklaşım değildir. Maliyet tasarrufu; insanı azaltarak değil, verimsizliği azaltarak yapılmalıdır. Kaliteden, kurumsal itibardan ve marka değerinden ödün vererek sürdürülebilir bir başarı sağlanamaz.

BUSİAD olarak insanı merkeze alan, yetkinliği artıran ve dönüşümü yöneten bir insan kaynakları anlayışını önemsiyoruz. İK'nın Kodları programı da bu bakış açımızın somut bir sonucudur. Sizler burada yalnızca bir eğitim almadınız; dönüşümü okuyabilen, veriye dayalı düşünebilen ve kurumlarında fark yaratabilecek bir bakış açısı kazandınız. Çalışacağınız her kurumda ülke sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayacağınıza inanıyorum.'

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (ULUSEM) Doç. Dr. Zerrin Fırat da, 'Sürekli gelişen bir dünya içinde yetkinliklerimizi artırmadıkça başarılı olamıyoruz. Ne güzel ki Bursa'da bunu anlayan BUSİAD gibi kurumlar var' dedi.

Oyak Renault Yetenek Yönetimi, Öğrenme ve Gelişim Departman Müdürü ve aynı zamanda İnsan Kaynaklarının Kodları Programı'nın sorumlusu Elif Yurdanur da, 'Tüm bu öğrendikleriniz ve yaptıklarınızla güçlü temellere oturan bir kariyer inşa edersiniz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hangy Akademi'den Yılmaz ve Gülin Dindar'ın düzenlediği interaktif etkinlikle ve sonrasında mezunlara sertifikalarının sunulmasıyla tören sona erdi.