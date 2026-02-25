İzmit Oyuncak Müzesi'nin Ramazan'a özel 'İftardan Sonra Müzedeyiz' etkinlikleri, çocukları geleneksel sanatlar ve oyunlarla buluşturuyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi atölyeleri, Ramazan ayına özel hazırlanan 'İftardan Sonra Müzedeyiz' etkinlikleriyle çocukları ve ailelerini akşam saatlerinde müzede buluşturuyor. 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik, ebeveyn katılımlı olarak planlanan atölye ve gösteriler; hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Ramazan kültürünü yaşayarak öğrenme imkânı sağlayan etkinlikler, çocukların el becerilerini geliştirirken geleneksel sanatlarımızla bağ kurmalarına da katkı sağlıyor.

RAMAZAN FENERİMİ YAPIYORUM ATÖLYESİ

Fon kartonlarından tasarlanan renkli Ramazan fenerleriyle çocuklar kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkaracak. Atölye sayesinde ince motor becerilerinin gelişimi desteklenirken, el-göz koordinasyonu güçlenecek ve kültürel semboller tanıtılacak.

KARAGÖZ HACİVAT ÇUBUK KUKLA ATÖLYESİ

Atölye bölümünde çocuklar kendi Karagöz ve Hacivat çubuk kuklalarını tasarlayacak, ardından geleneksel gölge oyunu gösterisini izleyecek. Etkinlik ile çocukların geleneksel Türk tiyatrosunu tanıması, üretim sürecine aktif katılım sağlaması, hayal gücü ve dramatik ifade becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.

Geçmişten günümüze uzanan sokak oyunlarını deneyimleyecek olan çocuklar, etkinlik sonunda Karagöz Hacivat gölge oyunu gösterisi ile Ramazan coşkusunu yaşayacak. Atölye; sosyal iletişim, takım çalışması, fiziksel koordinasyon ve hareket gelişimini desteklerken, aile içi etkileşimin güçlenmesine de katkı sunacak.

Ramazan akşamlarını kültür, sanat ve oyunla zenginleştiren 'İftardan Sonra Müzedeyiz Atölyeleri', çocukların hem eğlenmesini hem de geleneksel değerlerle bağ kurmasını amaçlıyor. İzmit Oyuncak Müzesi, tüm çocukları ve ailelerini bu özel etkinliklere davet ediyor.