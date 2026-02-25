Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kadın haklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği 'Masallarla Kadın Hakları Atölyesi', kadın haklarını masalların sembolik diliyle ele alarak güçlü bir dayanışma ortamı oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer almasına yönelik projelerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde Masallarla Kadın Hakları Atölyesi'ni gerçekleştirdi.

Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen atölyede kadın hakları, masalların sembolik diliyle ele alındı. Atölyede kadınlar, masalların kadim bilgeliğinden yola çıkarak, hak temelli bir farkındalık çalışması yürüttü. Günlük hayatta çoğu zaman göz ardı edilen ya da yeterince bilinmeyen hakların semboller ve hikayeler üzerinden yeniden hatırlanması sağlanırken, katılımcılar aktif şekilde sürece dahil olup düşüncelerini paylaşarak örnek bir dayanışma oluşturdu.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde anlamlı bir atölye çalışmasında bir araya geldiklerine işaret eden Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, 'Burada kadınlarımızla birlikte aslında masalların, kadınların bilgeliğinin bir parçası olduğu ve haklarımızı, hakları kaybetmemizi nasıl düzenleyebileceğimize dair bir atölye düzenledik. Kadınların günlük hayatta haklarıyla ilgili birazcık uzak bir ilişkileri var. Amacımız bu ilişkileri güçlendirmek, tekrardan kendi haklarımızı hatırlamak ve kadın dayanışma ağı kurmak' ifadelerini kullandı.

'NE GİBİ HAKLARA SAHİBİZ, NELER YAPABİLİRİZ, BUNLARI KONUŞTUK'

Masal anlatıcılığı ile hukuk bilgisini bir araya getiren Atölye Eğitmeni Avukat Pelin Yılmaz ise kadınların hakları ile ilgili eğlenceli ve eğitici bir deneyim sağladıklarını belirterek, 'İldikó Boldizsár'ın geliştirdiği bir yöntem var, 'Metamorfoz Halk Masalları Terapisi'. Burada, kadınlarla toplanıp bir masal üzerinde derinleştik ve bu masalın sembollerinden faydalanarak, aslında kadın olarak ne gibi haklara sahibiz, ne gibi haklarımız nasıl ihlal ediliyor, bunun karşısında neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Amacımız biraz kadın dayanışması, biraz kendi içimize dönmek, biraz da haklarımızı öğrenmek ama bunu daha eğlenceli bir şekilde yapmak' değerlendirmesinde bulundu.

Masallarla Kadın Hakları Atölyesi, kadınların hak temelli farkındalığını artırırken aynı zamanda ortak deneyimlerin paylaşıldığı güçlü bir birliktelik ortamı oluşturdu.