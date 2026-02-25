Muratpaşa Belediyesi tarafından farklı başlıklarda düzenlenen Forum Muratpaşa toplantıları kitaplaştırıldı. 'Yeni Bir Kalkınma Paradigmasına Doğru: Forum Muratpaşa' başlığıyla yayımlanan kitap, Türkiye'nin temel yapısal sorunlarını çok boyutlu bir perspektifle ele alan kapsamlı bir çalışma olarak okuyucuyla buluştu.

ANTALYA (İGFA) - Forum Muratpaşa kitabı; eğitim çıkmazından göçe, sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliğinden iklim krizi ve su meselesine, tarımdan anayasa krizi ve demokratik ulus devlet tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede hazırlanan altı ana forumun içeriğini ve sonuç bildirgelerini bir araya getirdi.

Her başlık kendi içinde bütünlüklü bir yapı sundu ve Türkiye'nin güncel ile yapısal sorunlarına ilişkin çok yönlü değerlendirmeler içerdi.

Bölümlerin başında konuşmacılar ile moderatörlerin yaşam öykülerine ve kariyer yolculuklarına yer verildi. Devamında forum süresince yapılan konuşmalar ve tartışmalar katılımcıların kendi ifadeleriyle aktarıldı. Her bölüm, forum sonunda ortaya çıkan değerlendirmelerin yer aldığı sonuç bildirgeleriyle tamamlandı. Ayrıca katılımcıların en çarpıcı tespitleri ve yol gösterici çözüm önerileri alıntılarla öne çıkarılarak okuyucunun dikkatine sunuldu.

AKADEMİSYENLER, MEDYA VE SİVİL TOPLUM BİR ARAYA GELDİ

Forumlarda akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri, sendika yöneticileri, kamu kurumu temsilcileri ve alanında uzman isimler bir araya geldi. Tartışmalar yalnızca mevcut sorunların tespitiyle sınırlı kalmadı; uzun vadeli ve sürdürülebilir perspektifte çözüm önerileri de ele alındı.