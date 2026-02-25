Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Çorumlu vatandaşlarla bir araya geldi. Geniş katılımlı programda birlik, beraberlik ve hizmet vurgusu öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Çorumlu hemşehriler aynı sofrada buluştu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda oruçlar dualarla açıldı.

İftar programına Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra farklı siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, federasyon başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Özarslan, Çorumlulara hitaben 'Biz sizin başınıza baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik' dedi. Sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yapan Özarslan, hiçbir vatandaşın aç ya da mağdur bırakılmayacağını belirterek, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getiren Özarslan, yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran ve Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri de birlik ve beraberlik mesajları vererek organizasyona ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır ise Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, aynı sofrada buluşmanın toplumsal huzura katkı sunduğunu ifade etti. Keçiören Çorumlular Federasyonu Genel Başkanı Dr. Okay Erözgün de Keçiören'de kapsayıcı ve insan odaklı belediyecilik anlayışının güçlendiğini vurguladı.