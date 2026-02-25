STK temsilcileriyle iftarda bir araya gelerek Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu vurgulayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kapılarının STK'lara her zaman açık olduğunu söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde faaliyet gösteren STK'ların temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Alikahya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Hürriyet'in yanı sıra CHP İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve kentimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geleneksel hale gelen sofraları yaklaşık 4 yıldır kurmaya çalıştıklarını belirterek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Her akşam 5 ayrı noktada iftar sofraları kurduklarını anımsatan Başkan Hürriyet, 'Kent Lokantalarımız, Gülümse Kafelerimiz ve sizlerle buluştuğumuz bu sofralar. Kendi gücümüzle bu hizmeti üretiyoruz. Bu güzel akşamda bir araya gelmemize vesile olan birlik ruhunun, kentimizin sosyal dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum' dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının kentin vicdanı olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, sofraların bereketli, gönüllerimiz bir olmasını diledi.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Erdem Arcan ise, siyasetin ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu belirterek, 'Birbirimize bu özel ayda daha da sahip çıkacağız. Çözüm üretmek bizim mayamızda var. Bizleri bu sofrada bir araya getiren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde yine İzmit'in en güzel etkinliklerinde bir araya geleceğiz. Birliğimiz daim olsun' diye konuştu.