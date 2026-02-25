Kütahya Belediyesi'nin Ramazan programı kapsamında, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci vatandaşlarla Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezi'nde buluştu. Tasavvuf konseri, Hacivat-Karagöz gösterisi ve çocuk etkinlikleriyle Ramazan coşkusu yaşandı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin Ramazan programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlar kültür ve sanatla buluştu.

Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, tasavvuf konseriyle gönüller huzur bulurken, geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu kültürel mirası yaşattı.

Etkinlikler minikler için de unutulmadı; çocuk oyunları ve masal anlatımlarıyla Ramazan'ın neşesi ailelerle paylaşıldı. Kirazpınar, Bölücek ve Şair Şeyhi mahallelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda vatandaşlara ücretsiz servis imkanı da sunuldu. Kütahya Belediyesi, Ramazan boyunca birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu mahalle mahalle yaşatmayı sürdürecek.